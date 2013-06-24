Перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк провів зустріч із державним секретарем міністра національної оборони Республіки Польща Павелом Залєвські. Посадовці обговорили потреби Сил оборони та ключові напрями співпраці у військовій царині.

Під час зустрічі українські посадовці ознайомили польських партнерів з поточною ситуацією на полі бою та першочерговими запитами українських військових. Іван Гаврилюк повідомив, що серед наших пріоритетних потреб залишається посилення спроможностей ППО та забезпечення боєприпасами калібру 155 мм. Він також підкреслив важливість розширення співпраці між підприємствами оборонно-промислового комплексу країн.

Павел Залєвські підтвердив подальшу всебічну підтримку України у боротьбі з агресором та висловив наміри Польщі приєднатися до коаліції охочих, націленої на забезпечення майбутнього миру в Україні.

«Ми послідовні в підтримці України. Розуміємо, що безпека і суверенітет України, міцність її Сил оборони — ключовий елемент безпеки Європи та Польщі. Ми підтримуємо створення коаліції охочих в Європі й будемо її частиною, однак не відправлятимемо свої війська в Україну. Наша роль полягатиме в забезпеченні логістики та відповідної інфраструктури», — зазначив державний секретар міністра національної оборони Польщі.

Він повідомив, що вже підготовлено новий пакет військової допомоги, його постачання розпочнеться найближчим часом. Сторони обмінялися думками щодо розвитку геополітичної ситуації та її впливу на оборонні спроможності України та Європи, повідомляє Міноборони.