21 грудня з 13:30 розпочинається рух на пункті пропуску з Польщею “Нижанковичі – Мальховичі”. Перетнути кордон зможуть легкові автомобілі, вантажівки до 3,5 тонн та автобуси. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Перетин кордону для автобусів буде можливий лише за попереднім записом у системі “єЧерга”. Наразі йдеться про динамічну чергу, без реєстрації на конкретний час перетину кордону.

Реєстрація в системі єЧерга доступна з 13:00 20 грудня. Зважаючи, що пункт пропуску новий, а отже дозволів на регулярні маршрути ще не видано, перетин кордону наразі можливий лише нерегулярним перевізникам. Відповідно реєстрація в системі також доступна лише перевізникам, що виконують нерегулярні рейси.

Стати в електронну чергу можна на сайті echerha.gov.ua та в мобільному застосунку «єЧерга».

Для бронювання місця в єЧерзі водію автобусу потрібно:

на сайті echerha.gov.ua натиснути “Стати в чергу”;

обрати “Автобус” та натиснути “Стати в чергу”;

обрати пункт пропуску;

заповнити дані водія, дані автобуса, дані про рейс;

перевірити всі внесені дані та натиснути “Стати в чергу”.

Проект «Електронна черга перетину кордону» реалізує Міністерство розвитку громад та територій у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Укртрансбезпекою, Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури, Державною митною службою та Державною прикордонною службою завдяки проекту «Підтримка цифрової трансформації» за підтримки USAID і UK Dev. Партнер проекту - Фонд Східна Європа.