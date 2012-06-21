В Ужгороді, до якого щороку приїздять десятки тисяч гостей і де є чимало цікавих місць, полегшили туристам життя. Тут видали «Ужгородську карту» — путівник для тих, хто хоче пройтися всіма туристичними привабами міста та сфотографуватися біля них.
Автори видання Ірина та Анатолій Пасєвичі витратили рік, щоб описати кожну з історичних та архітектурних пам’яток, а також сучасних об’єктів, які можуть зацікавити туриста. Загалом у книзі 36 описів.
Одночасно з авторами працювали ковалі-скульптори Степан Руснак і Роман Мурник. Вони виготовили з металу 36 виробів у вигляді гральних карт із символікою Ужгорода. Ці карти можна знайти на вулицях і площах, де містяться знакові для міста об’єкти. Відтак туристи, викладаючи в Інстаграм чи інші соціальні мережі світлини, зроблені в цих місцях, стають учасниками своєрідного квесту.
Користування «Ужгородською картою» та пошуки «гральних карт» додають його гостям драйву в пізнанні минувшини й вивченні сучасного світу міста над Ужем.