Якщо росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, це стане подальшою ескалацією та прямою загрозою європейській безпеці. Так у ЄС відреагували на нову серію ядерного шантажу президента росії володимира путіна. «Поки що ми не бачили підтверджень від білоруської сторони того, що це питання стоїть на порядку денному. Але якщо це станеться, то, звичайно, будуть наслідки», — заявив речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано на брифінгу у Брюсселі. На його думку, варто дочекатися реакції на заяви кремля від офіційного мінська, який «вже є співучасником жорстокої агресивної війни проти України».

До цього верховний представник ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель застеріг, що Брюссель готовий запровадити нові санкції, якщо москва наважиться розмістити тактичну ядерну зброю на білоруській території. «Білорусь ще може це зупинити, це її вибір», — написав Жозеп Боррель у твітері.

Петер Стано підтвердив на брифінгу, що нові санкції проти росії у відповідь на розміщення ядерної зброї в білорусі буде введено, проте відмовився уточнити, якими саме обмежувальними заходами можуть покарати москву. Речник мотивував це тим, що ухвалення санкцій — конфіденційний процес, який відбувається на рівні Європейської ради.

Небезпечну та безвідповідальну ядерну риторику росії розкритикували і в НАТО. «Північноатлантичний альянс пильнує, ми уважно стежимо за ситуацією. Поки що ми не помітили жодних змін у ядерній політиці росії, які спонукали б нас скоригувати нашу власну», — написала у твітері речниця Альянсу Оана Лунгеску.

У НАТО наголошують: пояснення путіна, що рф розміщує ядерну зброю в білорусі, оскільки нібито країни НАТО також розміщують її на своїх територіях, вводить в оману. «Союзники з НАТО діють з повним дотриманням своїх міжнародних зобов’язань. росія послідовно порушувала свої зобов’язання щодо контролю над озброєннями, зовсім недавно призупинивши участь у новому договорі про СНО», — заявив представник НАТО.

В адміністрації США також заявили, що Вашингтон і надалі стежитиме за ситуацією. «Ми не бачимо того, що росія готова застосувати ядерну зброю. Ми, як і раніше, послідовні в колективній обороні в НАТО», — повідомили у пресслужбі Пентагону.

Уряд Німеччини назвав погрозу путіна «черговою спробою ядерного залякування». А в польському МЗС вважають, що заява путіна — «це ще один крок до втягування білорусі в коліщата російської військової машини».