Міністерство соціальної політики України продовжує реформувати соціальну сферу через впровадження інноваційних цифрових рішень, що роблять соціальні допомоги доступнішими, прозорішими та ефективнішими для кожного громадянина. На GLOBAL DIGITAL SOCIAL FORUM були презентовані ключові нововведення. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Соціальний портал

Портал стане новим етапом у цифровізації соціальної сфери. Можливість подати онлайн-заяви на соціальні послуги є першим етапом. Відтепер українці зможуть подавати заяви на отримання соціальних послуг, не відвідуючи органи соціального захисту та не витрачаючи час у чергах. На сайті https://soc.gov.ua вже зараз можна знайти усю необхідну інформацію про себе та свою сім’ю, подати заяви на послуги, а також відстежувати статус звернення в особистому кабінеті. Бета-тестування функціоналу пройшло у чотирьох пілотних регіонах – Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській областях. Далі географія порталу масштабується на всю Україну.

Проект єПотенціал

Проект стане ключовим інструментом для реабілітації та відновлення працездатності громадян, які зазнали тимчасових обмежень життєдіяльності. Розробляється комплексна система, яка включатиме оцінку стану функціонування та формування індивідуальних реабілітаційних планів, які повинні бути доповнені індивідуальним планом надання соціальних послуг та індивідуальним планом працевлаштування за потреби. Проект спрямований на запровадження ефективної взаємодії між різними сферами та забезпечення спрощеного доступу до послуг через єдиний портал.

Нова модель соціального страхування

Головна мета нової моделі соціального страхування – сприяти швидкому відновленню економічної незалежності громадян, зокрема і завдяки запровадженню реабілітаційних лікарняних. За цією моделлю працівники отримуватимуть компенсацію за весь час, необхідний для відновлення їхньої працездатності. Такий підхід допоможе гарантувати фінансову стабільність та медичну підтримку тим, хто потребує тривалого лікування або реабілітації.

Ключова інновація полягає в автоматизації процесу отримання компенсацій. Тобто, людині більше не потрібно відвідувати лікарні та збирати стоси документів для роботодавця. Передбачається, що лікар самостійно оформлюватиме медичний висновок, який автоматично надходитиме до системи. Станом на сьогодні, понад 25,6 мільйона е-листків було видано в цифровому форматі.

Соціальна сфера України зазнає значних змін у наступному році і Міністерство соціальної політики продовжить роботу над тим, щоб ці реформи сприяли підвищенню якості життя кожного українця.