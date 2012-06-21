5 лютого у Вінниці розпочав роботу комунальний заклад дошкільної освіти №20, який назвали «ДзВІНка» — дзвінкоголоса вінницька дитина. Новий дитсадок розрахований на 360 малят, він повністю сучасний. Приміщення утеплене і відповідає найновішим стандартам. У ньому, крім ігрових кімнат, спалень, роздягалень, є музична і спортивна зали, кабінет практичного психолога, медичний кабінет, новітній харчоблок, пральня. У дворі завершують створювати 12 ігрових майданчиків з тіньовими навісами та 2 спортивних. Виховуватимуть малят майже 70 працівників.
За інвестиційною угодою з міською владою збудував дошкільний заклад інвестор, вклавши в нього 45 мільйонів гривень. А з міського бюджету використали 2,9 мільйона гривень на створення в закладі затишку і комплектацію необхідним обладнанням та інвентарем. Загальна його площа — 3,6 тисячі квадратних метрів.
Відкриття дошкільного освітнього закладу важливе для обласного центру. «Забезпечити дітям високоякісну освіту та виховання — справа честі», — переконаний Вінницький міський голова Сергій Моргунов. Він зазначив, що торік відкрили заклад дошкільної освіти в мікрорайоні Академічному, в якому тепер виховують 224 дитини.
Загалом за останні 10 років у місті спорудили 8 нових дитсадків, будують ще чотири. «Є програма уряду і чітка позиція Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана щодо ліквідації черги у дитячих садках до 2020 року. За нашими підрахунками з огляду на демографічну ситуацію в місті, якщо відкриємо 4 дитсадки, то до 2020 року фактично ліквідуємо чергу. Вона може бути за рахунок тих, хто приїхав, — це менш як 100 місць. Але над цим питанням працюємо, адже, крім будівництва нових садочків, створюємо додаткові групи в наявних», — сказав міський голова.
Загалом в області поліпшуються умови виховання дітей. За словами заступника голови облдержадміністрації Ігоря Івасюка, протягом трьох років на Вінниччині відкрили 35 дитсадків на 2789 місць. Завдяки цьому (що теж важливо) створили майже 300 робочих місць для педагогічних працівників. Протягом цього року в області планують відкрити ще 13 закладів дошкільної освіти.