Поліція заявила, що вісім чоловік все ще вважаються такими, що пропали безвісти і вважаються мертвими після виверження вулкану у Новій Зеландії 9 грудня.
Рятувальники не змогли дістатися до Білого острова після руйнівного інциденту, оскільки офіційні особи попереджають, що існує «50% вірогідність», що протягом наступних 24 годин може статися інше виверження.
На час виверження вулкану на безлюдному новозеландському острові перебувало 47 чоловік. П'ятеро людей були підтверджені мертвими, а понад 30 осіб отримали поранення і сильні опіки.
На прес-конференції з'ясувалося, що з 31 постраждалого, щонайменше, 27 отримали понад 30% опіків на поверхні тіла. Деякі з тих, хто постраждав, могли змиритися з отриманими ранами. Було розпочато розслідування смерті на Білому острові. Більшість жертв громадяни з Австралії і Нової Зеландії. Під час виверження вулкану також постраждали туристи з Великобританії, США, Німеччини, Китаю та Малайзії. Багато з відвідувачів острова були на одноденній екскурсії в круїзі із сусіднього острова.
Виступаючи у парламенті, прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн сказала: «Масштаби цієї трагедії руйнівні. Для тих, хто втратив сім'ю чи друзів, ми поділяємо ваше горе і печаль».
Пілот-рятувальник вертольота, який доставив деяких з потерпілих в лікарню, сказав телебаченню Нової Зеландії, що вони знаходяться в «досить важкому стані».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»