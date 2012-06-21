Запроваджена урядом ініціатива «Україна без контрабанди» вже дає результати, заявив під час урядової наради з представниками керівного складу Державної фіскальної служби та Нацполіції Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. «Хочу подякувати за об’єднання зусиль усіх підрозділів Державної фіскальної служби, бо це дуже важливо у справі боротьби з контрабандою», — сказав Володимир Гройсман. Він наголосив, що легальний бізнес має відчувати нормальне ставлення влади до себе, а «сірі схеми треба зупинити», щоб незаконний імпорт «не мав жодних можливостей» перетнути український кордон.
Учасники наради зазначили, що за період, протягом якого почали активно вживати заходів щодо боротьби з контрабандою, вартість розмитнення різних груп товарів зросла в середньому на 20—34%, а за деякими навіть більше. Сума, на яку було виявлено порушення у цій сфері, лише за три останні тижні становила 2,2 мільярда гривень. Ідеться про порушення у вигляді зумисного заниження митної вартості товарів, чистої контрабанди, зокрема нафтопродуктів, розсортування товарів тощо. Проте скарг на контролюючі органи від бізнесу, який легально працює, немає. Головний принцип боротьби уряду з контрабандою — нульова толерантність до порушників підприємців і посадовців, а також чіткий аналіз усього ланцюга руху нелегального товару.
«Усі, хто хоче працювати в правовому полі, будь ласка, в’їжджайте, розмитнюйте і працюйте в Україні чесно», — наголосив Володимир Гройсман. Він дав розпорядження звернути увагу на проблему контрабанди деревини і нафтопродуктів.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»