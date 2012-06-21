Інформація, що в літаку, який курсував із Греції до Румунії, загинуло подружжя з Рівненщини, не давала спати спокійно. З’ясувалося, що так трагічно обірвалося життя тих, хто невтомно рятував інших, — підприємців Станіслава й Руслани Мичок.
— Вони були першими в районі, хто запровадив виробництво деревних пелет, а ще займалися ремонтом і продажем сільськогосподарської техніки. Були членами районної спілки підприємців, яка активно долучилася до допомоги нашим захисникам з перших днів війни, коли потреба в техніці була надзвичайною, — розповідає Сарненський міський голова Світлана Усик. — Не можемо змиритися, що їх уже немає…
Понад 15 років Станіслав з Русланою мали цей сімейний бізнес, до якого долучився й син Сергій. Для тих, хто боронить Україну, в них не було слова «не можу»: здається, ладні були небо прихилити. Та немилосердна доля розпорядилася так, що небо так рано забрало їх до себе, обірвавши впевнений життєвий політ.
— Вони займалися ремонтом сільгосптехніки, а коли почалася війна, ремонтували й військову: танк від трактора мало чим відрізняється, — каже багаторічний Немовицький сільський голова Володимир Онищук. — Тому техніку, яка приходила в сарненську військову частину, вони ремонтували й відправляли в зону бойових дій. Одне слово, тихо робили добро. Оперативно осучаснили й відправили на фронт «Швидку допомогу», гроші на яку зібрала наша громада.
Станіслав народився й виріс у Немовичах, тут мав бізнес, наповнював місцевий бюджет, хоч кілька останніх років сім’я жила у власному будинку в Сарнах. А ще був активним членом виконкому сільської ради, прагнув змінити життя людей на краще.
29 жовтня відбудуться вибори до Немовицької об’єднаної громади, яка під час реформи децентралізації вирішила змінити своє майбутнє і в яких він уже не візьме участі. Та пам’ятатимуть тут про Станіслава Мичку і його дружину Руслану завжди. За те скромне, але таке потрібне добро, яке вони робили для людей.
За попередньою інформацією, на малій батьківщині очікують на тіла загиблих у середу: Посольство Греції в Україні контактує з їхнім сином Сергієм.