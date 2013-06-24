Медичне обладнання, закуплене у межах співпраці Міністерства охорони здоров’я та Світового банку для лікарень, потрібно вчасно змонтувати, ввести в експлуатацію та використовувати для збереження життя і здоров’я пацієнтів. На цьому наголосив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін під час наради з керівниками департаментів охорони здоров’я та лікарень щодо готовності приміщень для встановлення комп’ютерних томографів та ангіографів у медзакладах.

«Разом з міжнародними партнерами продовжуємо працювати над оснащенням українських лікарень сучасним медобладнанням, створюючи необхідні умови, щоб українці мали доступ до якісної, доступної та безплатної медичної допомоги. Зокрема, завдяки ефективній співпраці зі Світовим банком 2024 року було закуплено 12 комп’ютерних томографів та 11 ангіографів. Нині все обладнання вже доставлено до лікарень, триває його інсталяція. Керівники медзакладів, які отримали це сучасне обладнання, мають підготувати приміщення для його монтажу та подальшого введення в експлуатацію відповідно до затверджених графіків. Важливо зробити це вчасно, щоб пацієнти якнайшвидше отримали доступ до необхідних медичних послуг», — повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

2023 року в межах спільного проєкту Міністерства охорони здоров’я та Світового банку «Додаткове фінансування проєкту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні» було закуплено 24 комп’ютерні томографи та 14ангіографічних систем у межах проєкту «Додаткове фінансування проєкту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей». Медобладнання вже доставлено до медзакладів у різних куточках країни та введено в експлуатацію, повідомляє МОЗ.