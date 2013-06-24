Навіть у складних умовах із початку повномасштабної війни Україна експортувала понад 40 млн тонн зернових, олійних та продуктів їх переробки, забезпечивши їжею цілі народи – сотні мільйонів людей по всьому світу. Але зараз потребує підтримки міжнародної спільноти та системних рішень у питанні саботажу роботи зернового коридору з боку російської сторони. Про це повідомляє Урядовий портал.

На цьому наголосив Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський під час виступу на Конференції Міністрів сільського господарства в Берліні.

«Якщо у вересні-жовтні середньомісячний пропуск через Босфор становив 6 суден, то в січні ці показники скоротилися вдвічі – до 2–3 суден на день. За суднами фіксуються штучні, надумані «порушення». Під цим лицемірством країна-агресор приховує єдину мету: завдати Україні не тільки воєнної поразки, але й економічної. Послабити фінансове становище також і наших міжнародних партнерів, а ще – спричинити міграційну кризу, що загострить вже наявні проблеми», – підкреслив Микола Сольський.

«Чи може життя людей у світі залежати від бажання чи небажання окупанта проводити перевірку судна з продовольством? Точно – ні!», – додав він.

Міністр також подякував своїм іноземним колегам за надання підтримки українським аграріям та вказав на три глобальні стратегічні речі, без яких неможливий розвиток ані українського агроринку, ні світового.

Перше – це припинення війни шляхом реалізації української формули миру.

«За наслідки війни сплачують всі люди в світі. В Україні за це платять найдорожчу ціну – життя», – сказав Микола Сольський.

Друге, за його словами, це обмін сучасними технологіями вирощування. Країни нетто-екпортери з розвиненими агротехнологіями могли б ділитися досвідом з країнами, що розвиваються. Це пришвидшить розвиток фермерства і сприятиме розв’язанню проблеми з голодом.

«Третє – усунення будь-яких бар’єрів на ринку продовольства. Не має бути торговельних обмежень для виробників продукції, у тому числі продуктів переробки. У всіх має бути доступ до їжі», – підкреслив Міністр.

Безбар’єрність торгівлі стосується й роботи зернового коридору, зазначив він. Адже від його безперешкодної роботи прямо залежить продовольча безпека світу.

«росія умисно обмежує експорт українського продовольства. Об’єктивних причин для цього немає. Це частина їх гібридної війни», – резюмував Микола Сольський.