У межах офіційного візиту до міста Нюрнберг (Німеччина) заступник Міністра внутрішніх справ України Василь Тетеря провів зустріч з німецькою делегацією на чолі з Державним Міністром внутрішніх справ, спорту та інтеграції Баварії Йоахімом Херрманном. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Головною темою перемовин стало питання підтримки України на фоні повномасштабного вторгнення росії, а також посилення взаємодії між Україною і Баварією та обмін досвідом.

Заступник Міністра внутрішніх справ України Василь Тетеря принагідно подякував за послідовну підтримку Німеччиною ініціатив України на міжнародній арені та за гуманітарну допомогу підрозділам системи МВС.

«Ми вдячні всьому народу Баварії. І сьогоднішній візит – це підтвердження нашої плідної співпраці. Вкотре наголошую, що допомога наших партнерів – це сотні врятованих життів. І дякуючи нашим баварським друзям ми вчасно отримуємо усю необхідну допомогу і можемо давати відсіч доволі сильному ворогу», – наголосив заступник очільника МВС України Василь Тетеря.

Своєю чергою Державний Міністр внутрішніх справ, спорту та інтеграції Баварії Йоахім Херрманн зазначив, що Німеччина із великим захопленням дивиться на український народ, який бореться не лише за власну свободу, а свободу всієї Європи. За його словами, наразі не час знижувати підтримку України, адже від цього залежить глобальний мир: «Агресивність російського президента жахлива і тому важливо, щоб весь світ чітко розумів, що Україна бореться за свободу усієї Європи. Якщо путін досягне успіху в Україні – то він не зупиниться, і війна вже буде тут. Саме тому ми повинні пояснювати кожному у Європі, що нам потрібно підтримувати Україну, аби зупинити путіна. І ми дуже раді, що ви з візитом тут, оскільки це привід для нас налагодити нові кроки та надати вам необхідну підтримку на рівні нашого Міністерства».

Також заступник Міністра внутрішніх справ України Василь Тетеря поінформував партнерів про роботу МВС у протидії кіберзлочинам, незаконній міграції, а також боротьбу з криміналітетом.

«Наразі ми фіксуємо тенденцію зниження кількості вчинених окремих видів кримінальних правопорушень. Така динаміка певною мірою зумовлена продовженням дії в усіх регіонах держави комендантської години, збільшенням присутності на вулицях поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії та посиленням відповідальності за вчинення злочинів. У цілому можемо стверджувати, що криміногенна ситуація на сьогодні контрольована», – зазначив Василь Тетеря.

Своєю чергою Державний Міністр внутрішніх справ, спорту та інтеграції Баварії Йоахім Херрманн відзначив ефективність роботи української кіберполіції та висловив сподівання у покращенні взаємодії задля обміну досвідом з українськими фахівцями.

«Треба не забувати, що паралельно з війною існує організована злочинність у всій Європі, і ми маємо опікуватись цією ситуацією. Наразі ми відчуваємо, як росія намагається вплинути на нашу країну, зокрема через кібератаки», – заявив Глава МВС Баварії Йоахім Херрманн.

Окремо сторони порушили питання оновлення взаємодії між МВС України та МВС Баварії про наміри інтенсифікації співробітництва між відомствами та домовилися про подальші кроки у цьому напрямку.