Сучасне посвідчення водія у формі ID-картки має кілька ступенів захисту. Воно відображається у Дії та в Кабінеті водія. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Якщо у вас паперове ламіноване посвідчення водія чи видане до 2013 року і не відображається в електронних сервісах, саме час задуматися про його обмін.
Як обміняти посвідчення водія, які потрібні документи та вартість послуги?
Для обміну документа необхідно звернутись до будь-якого територіального сервісного центру МВС незалежно від місця реєстрації.
Перед цим необхідно здійснити попередній запис. Реєстрація на послуги доступна онлайн — на сайті Головного сервісного центру МВС у розділі Е-запис, а також у терміналі самообслуговування безпосередньо в приміщенні сервісного центру.
Також з собою потрібно взяти пакет документів:
- паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картку та витяг про місце проживання);
- копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- посвідчення водія, що підлягає обміну;
- медичну довідку (на час дії воєнного стану не обов’язкова).
* Паспорт громадянина України у вигляді ID-картки, витяг про місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника податків можна пред’явити адміністратору сервісного центру МВС у застосунку Дія.
Фотографію заздалегідь роздруковувати не потрібно. Адміністратор зробить якісне фото на документ при наданні послуги. Отримати посвідчення водія на новому бланку можна у день звернення до сервісного центру МВС.
Орієнтовна вартість — 572 грн, не враховуючи банківську комісію.
Після отримання нового водійського, документ відображатиметься онлайн у Кабінеті водія та у застосунку Дія.