Президент України Володимир Зеленський подякував Президентові Словаччини Зузані Чапутовій за рішучість і моральне лідерство, виявлені в умовах повномасштабного російського вторгнення, а також за підтримку української формули миру.

«Ми цінуємо, що завдяки співпраці відносини між нашими державами стали найбільш змістовними за весь час із 1991 року. Передусім це оборонна співпраця зі Словаччиною та політична взаємодія, зокрема на рівні Євросоюзу», — зазначив Володимир Зеленський.

Лідери детально обговорили ситуацію на фронті та наміри російських окупантів. Володимир Зеленський заявив, що держава­агресорка рф розпочала нову хвилю контрнаступальних дій на харківському напрямку.

«Україна зустріла їх там військами, бригадами й артилерією. Важливо, що вони можуть збільшувати й підтягувати ще сили на цьому напрямку. Це факт. Але наші військові, наше військове командування знали про це й розраховували свої сили, щоб зустріти ворога вогнем. Зараз точиться жорстокий бій», — сказав Президент.

Під час візиту словацького Президента сторони докладно зосередилися на українських потребах, зокрема збройних, щоб зірвати плани окупанта, повідомляє Офіс Президента.