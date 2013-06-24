Україна і Німеччина поглиблюють співпрацю задля створення спільних оборонних підприємств та інтенсифікують роботу щодо реалізації чинних проєктів. Сторони працюють над тим, щоб до справи долучилися нові компанії, які планують локалізувати виробництво в Україні. Про це йшлося під час зустрічі першого віцепрем’єр-міністра — міністра економіки Юлії Свириденко з федеральним міністром економіки та кліматичних питань ФРН Робертом Габеком.

«Обговорили потенційні можливості для надання Україні озброєння для потреб нашого захисту. Крім того,розглянули можливості для створення спільних оборонних підприємств із німецьким бізнесом, а також прогрес у проєктах, які вже реалізують. Окремо говорили про потреби німецького бізнесу, який зацікавлений локалізувати виробництво в Україні», — розповіла Юлія Свириденко.

Ішлося про масштабування військово-промислового комплексу України завдяки німецькому досвіду й технологіям. Адже наша країна зацікавлена у створенні спільних підприємств, передачі технологій та залученні інвестицій в розвиток воєнних технологій.

«Якщо виробляти навіть половину того, що Україна імпортує для фронту, це додасть 4—5% до ВВП. Тому нам вкрай важливо залучати у виробництво військової продукції найкращу експертизу та технології Німеччини. Крім того, важливо напрацювати механізм гарантій для підприємств оборонного комплексу. Домовилися з партнерами спільно обдумати можливі варіанти», — продовжила Юлія Свириденко.

Ще однією темою для поглиблення співпраці, яка зацікавила німецьких партнерів, стали розвиток виробництва та промисловості й залучення німецьких компаній до сектору критичних матеріалів. Німецький бізнес виявляє зацікавленість в реалізації відповідних проєктів. Юлія Свириденко запросила потенційних інвесторів ознайомитися з перспективним розміщенням виробничих потужностей і проєктами модернізації виробничого сектору України, а також для вивчення можливостей міжгалузевої співпраці в переробній галузі.

Українська сторона запросила зацікавлені німецькі компанії взяти участь у Конференції з відновлення України URC-2024, яка відбудеться в Берліні 11—12 червня 2024 року, повідомляє Міністерство економіки.