Нещодавно в Держмистецтв відбулося засідання Комітету з присудження літературної премії імені М.В. Гоголя, під час якого і було обрано цьогорічного лауреата. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
В день, коли виповнюється 215 років від дня народження письменника Миколи Гоголя, оголошуємо ім’я переможця і не тільки.
Члени Комітету, шляхом відкритого голосування, серед 36-ти претендентівб визначили лауреатом премії українського письменника Іванину Василя.
Нагорода присуджується за роман «Каяття гетьмана Розумовського», виданий у 2023 році у видавництві «Український письменник».
Сердечно вітаємо переможця та бажаємо йому подальших творчих успіхів та реалізації всіх планів!
Також члени Комітету відзначили вартими уваги та прочитання твори таких кандидатів на отримання цьогорічної премії:
- Грешко Юрій – повість «Світло в пітьмі сяє…», МПП «ТАЛЯ», 2023;
- Гриценко Оксана – п’єса «Виживуть тільки пам’ятники», сайт Національної спілки театральних діячів України, 2023;
- Шапоренко Анастасія – роман «Стиглі вишні», видавництво «ДІПА», 2023.
Держмистецтв щиро дякує членам Комітетуза кропітку й ґрунтовну роботу та усім претендентам за подані заявки.
Нагадуємо, премія імені М. В. Гоголя присуджується щорічно прозаїкам, драматургам та сценаристам, що наслідують традиції творчості М.В. Гоголя, збагачені концептами історичної романістики, містицизму та сатири, та утверджують національну самоідентифікацію.