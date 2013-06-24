Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства презентувало «Обрій» — єдину інформаційно­аналітичну систему для ринку праці. Вона націлена насамперед на подолання проблеми дефіциту кадрів та структурного безробіття.

Це цифрова екосистема кар’єрного супроводу, що веде людину впродовж усього працездатного життя — від профілювання інтересів, навичок у школі та вибору професії до працевлаштування, перенавчання й підвищення кваліфікації. Також система на основі штучного інтелекту допомагає підібрати оптимальну освітню траєкторію та роботу.

«Обрій» вибудовує наскрізну цифрову екосистему зайнятості: трудовий шлях людини повністю переходить у «Дію».

У фокусі «Обрію» — 12,5 мільйона економічно неактивних українців, які сьогодні залишаються поза зайнятістю, зокрема ветерани, ВПО, люди з інвалідністю, молодь, жінки з дітьми, люди 50+. Ця система — цифрове втілення реформи зайнятості, у межах якої держава змінює підходи до роботи із зазначеними категоріями, щоб системні бар’єри на шляху до роботи перестали бути перешкодою.

«Жодна точкова програма сьогодні не розв’язує комплексних проблем ринку праці в Україні. Тому ми впроваджуємо його системну перебудову і робимо це частиною економічної політики держави. «Обрій» — це цифрова інфраструктура нової моделі, яка базується на глибокому аналізі даних. Уперше держава бачить ринок праці цілісно, а не у вигляді розрізнених фрагментів інформації з різних реєстрів. Це дасть нам змогу точніше прогнозувати потреби бізнесу, адаптувати навчання до реального запиту роботодавців та залучати до ринку праці людей у найвіддаленіших громадах України. До кінця року за допомогою «Обрію» розраховуємо залучити до ринку праці щонайменше 100 тисяч українців», — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

«Цифровізація починається не з технологій, а з переосмислення процесів. Під час створення «Обрію» ми переглядали саму логіку взаємодії людини з державою, щоб прибрати зайву бюрократію та об’єднати послуги в єдину систему. Такий підхід дає змогу створювати сервіси, які справді працюють для людей», — наголосив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Циборт.

До кінця червня триватиме бета­тестування двох перших публічних сервісів «Обрію», які після завершення бета­тесту в липні будуть доступні користувачам через мобільний застосунок «Дія».

Грант на професійний розвиток — державне фінансування для оплати навчання за пріоритетною професією або присвоєння чи підтвердження кваліфікації. Це послуга для людей, які хочуть знайти своє місце на ринку праці. Заявник обирає напрям навчання чи кваліфікації, а система автоматично визначає доступність гранта. Заява підписується «Дія.Підписом».

Дистанційне припинення трудових відносин на ТОТ — сервіс для працівників, чий роботодавець перебуває на тимчасово окупованій території. Тисячі українців досі формально працевлаштовані у таких роботодавців, що блокує їм пошук іншої роботи чи виплати у зв’язку з безробіттям. Раніше єдиним виходом було судове рішення. Тепер достатньо заяви в «Дії»: система перевіряє адресу роботодавця, фіксує дату звільнення й оновлює відомості у державних реєстрах.

Розгортання системи «Обрій» відбуватиметься впродовж 2026–2027 років: після запуску перших двох публічних сервісів розпочнеться впровадження реєстру працездатних осіб, функціоналу електронного працевлаштування, AI підбору вакансій і навчання, реалізації проактивної підтримки незайнятих осіб тощо. Серед інших послуг, які планують до запровадження найближчим часом, — реєстрація безробітного та призначення виплати допомоги у зв’язку з безробіттям, повідомляє Мінекономіки.