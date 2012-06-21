Уже третій рік комунальне спеціалізоване підприємство «Харківміськліфт» посідає перше місце у Національному бізнес-рейтингу серед комерційних і державних підприємств з обслуговування ліфтового парку. Ось і цього року працівники КСП «Харківміськліфт» знов отримали цілком заслужену нагороду Національного бізнес-рейтингу, який демонструє рівень успішності та стабільності підприємств України. Кращий критерій оцінки їхньої роботи — відгуки харків’ян, які, за твердженням директора КСП «Харківміськліфт» Олексія Топчія, цього року подали найменше звернень щодо неякісної роботи ліфтів. У 2019-му зафіксовано й найменшу кількість зупинених ліфтів.
За словами Олексія Топчія, в місті щороку замінюють майже 500 купе-кабін, які виготовляють на заводі КСП. Кабіни цілком відповідають закордонним стандартам, оскільки оснащені європейським обладнанням, придбаним за кошти міського бюджету.
На підприємстві дбають про підготовку висококваліфікованих кадрів і для цього створили навчальний центр, де готують електромеханіків. Тут завжди раді студентам, котрі мають змогу пройти оплачувану практику і отримати роботу. Нині ліфтове господарство міста цілодобово обслуговують і виїжджають на виклик дев’ять аварійних бригад.