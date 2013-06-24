Вже понад два роки росія жорстоко обстрілює українські цивільні об’єкти інфраструктури, зокрема й лікарні. Ворог щоденно атакує амбулаторії, пологові, поліклініки, а також вбиває й тероризує українських медиків. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Порушуючи всі норми Женевських конвенцій, від початку війни росіяни пошкодили 1663 об’єкти медзакладів та зруйнували вщент – ще 222. Найбільших втрат зазнали об’єкти медзакладів у Харківській, Донецькій, Миколаївській, Київській, Чернігівській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях. Отримати вичерпну інформацію щодо ступеня руйнувань лікарень на тимчасово окупованих територіях зараз неможливо. Крім того, на цей час росіяни пошкодили 221 автівку екстреної медичної допомоги, знищили 261 та захопили 125.

Відновлення медичної інфраструктури є пріоритетом для держави. По всій території України міністерство разом із партнерами продовжують працювати над відновленням пошкодженої медичної інфраструктури та реконструкції лікарень, щоби забезпечити українців найнеобхіднішими медичними послугами. Завдяки відбудові закладів, лікарі продовжують надавати медичну допомогу, а пацієнти отримують безперешкодний доступ до необхідних послуг. Вже вдалося повністю відновити 532 об’єкти медзакладів та ще 353 – частково. Найбільше об’єктів відновлено у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях. Йдеться про медзаклади, які були звільнені від окупації, а також ті, які зазнали невеликих ушкоджень: вибиття вікон, знищення покрівлі, пошкодження фасаду тощо. Роботи з відновлення триватимуть й надалі.

Нагадаємо, нещодавно на Харківщині, у межах співпраці МОЗ та ВООЗ встановили нову модульну клініку замість зруйнованої.