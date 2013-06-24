Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина зустрілася у Брюсселі з Генеральним секретарем Європейської комісії Ілзе Юхансон. Вони обговорили очікування затвердження переговорної рамки та проведення Першої міжурядової конференції в червні цього року за головування Бельгії в ЄС, перебіг та прогрес у роз’яснювальних сесіях Єврокомісії в межах офіційного скринінгу, залучення українських державних службовців України в рамках програми секондменту в інституціях ЄС, а також можливість приєднання України у статусі спостерігача до Європейської мережі державного управління (EUPAN) та Агенції з фундаментальних прав (FRA).

«Україна повністю готова до початку переговорів про членство з ЄС. Завершуємо останні приготування, зокрема роботу над затвердженням складу української переговорної команди. Розраховуємо на політичну волю країн-членів ЄС щодо ухвалення переговорної рамки в червні та проведення Першої міжурядової конференції», — наголосила Ольга Стефанішина.

Сторони також приділили увагу питанням усунення обмежень пропускної спроможності кордонів України з ЄС.

«Україна високо цінує підтримку Європейської комісії у сприянні співпраці з ЄС для поліпшення комунікації та усунення обмежень пропускної спроможності кордонів, зокрема в межах Шляхів солідарності, — зазначила Ольга Стефанішина. — Однак на кордонах України із сусідніми країнами залишаються виклики. Запровадження спільного контролю в пунктах пропуску може значно поліпшити координацію по обидва боки кордону, усунути обмежену пропускну спроможність, а також підвищити ефективність та результативність контролю».

Віцепрем’єр-міністр також наголосила на необхідності активізувати механізм цивільного захисту ЄС для актуальних потреб Державної служби з надзвичайних ситуацій, пов’язаних з подоланням наслідків російських ракетних ударів та обстрілів.

Генеральний секретар Європейської комісії запевнила в повній підтримці України на шляху до членства в ЄС та солідарності із народом України в боротьбі з російською агресією. У цьому контексті вона відзначила важливість Саміту миру у Швейцарії та Конференції з відновлення в Берліні, повідомляє Служба віцепрем’єр-міністра.