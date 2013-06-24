Прем’єр­-міністр Денис Шмигаль провів у четвер зустріч з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Камером та місією фонду. «Цінуємо цей візит напередодні початку роботи місії щодо четвертого перегляду програми EFF, який дасть змогу залучити 2,2 мільярда доларів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від МВФ 8 мільярдів доларів. Фонд входить до трійки найбільших наших донорів і тримає рамку всієї допомоги Україні обсягом понад 120 мільярдів доларів», — зазначив Денис Шмигаль і подякував МВФ за послідовну підтримку України, яка допомагає зберігати економічну стійкість у протидії російському агресору.

Під час зустрічі сторони скоординували спільні дії у ключових напрямах співпраці. Денис Шмигаль розповів про зусилля уряду з конфіскації заморожених російських активів, плани з відновлення енергетики та розбудову децентралізованої системи, продовження реформ. Представники МВФ запевнили, що фонд залишатиметься надійним партнером України й надалі, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ. Робочу зустріч із керівництвом Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду та місії МВФ провели в Міністерстві фінансів. Крім бюджетних питань, серед якихКвиконання бюджету 2024­го та підготовка до бюджетного процесу 2025 року та подальшої потреби в зовнішньому фінансуванні, сторони обговорили підготовку до четвертого перегляду програми МВФ Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF).

Перший заступник міністра фінансів Денис Улютін висловив подяку МВФ за своєчасну підтримку України з перших днів повномасштабного вторгнення і наголосив на важливості подальшого функціонування програми EFF:

«Виконання Україною умов за програмою має велике значення, адже впровадження визначених заходів і політик сприяє збереженню макрофінансової стабільності та прокладає євроінтеграційний шлях країни, адаптуючи фінансову систему до функціонування в умовах невизначеності». На 2024 рік заплановано ще три перегляди в межах програми EFF, що потенційно дасть змогу залучити бюджетну підтримку загальним обсягом приблизно 4,5 мільярда доларів США, повідомляє Міністерство фінансів.