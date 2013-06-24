На початок 2024 року через російську агресію 156 000 кв. км території України було потенційно забруднено вибухонебезпечними предметами. Завдяки спільній роботі операторів протимінної діяльності й підрозділів розмінування Сил безпеки і оборони торік така територія зменшилася на 17 000 кв. км і нині становить 139 000 кв. км.

«Нетехнічне обстеження було проведено в 165 територіальних громадах — майже втричі більше від запланованого. Також ідентифіковано понад 300 кв. км ймовірно чи фактично забруднених територій, що потребують подальшого гуманітарного розмінування», — повідомив начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Руслан Берегуля.

Упродовж року гуманітарне розмінування здійснювали 27 сертифікованих операторів протимінної діяльності. Це понад 2000 осіб, 27 машин механізованого розмінування та шість розрахунків мінно-розшукових собак.

Торік підрозділи розмінування Сил безпеки і оборони виявили та знищили 227 502 вибухонебезпечні предмети, а оператори протимінної діяльності — 10 923, повідомляє Міноборони.