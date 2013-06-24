Оператор протимінної діяльності очистив першу ділянку в межах державної програми компенсації розмінування земель сільськогосподарського призначення. Йдеться про землі загальною площею 487 га в Київській області, які належать Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України. Загалом розмінування, яке проводив оператор UDS, тривало з жовтня по кінець грудня минулого року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Це дуже добра новина, бо ми власне й запускали програму компенсацій для того, щоб ще більше агроземель поверталося до використання. І те, що першу ділянку здали вже у січні – це дуже добрий початок року. Загалом Центр гуманітарного розмінування підписав із операторами 47 угод на очищення понад 9,5 тисячі гектарів земель сільськогосподарського призначення. Це буде значний внесок для посилення безпеки людей, що мешкають на територіях, що зазнали впливу бойових дій, а також економічної активності в цих регіонах», – сказав заступник Міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

Над розмінуванням земель працювали 78 саперів та 5 фельдшерів. До роботи також залучалися машини розмінування. Під час роботи сапери виявили залишки малих артилерійських снарядів та боєприпасів ручних протитанкових гранатометів. Їх знищили в ході очищення земель. Загалом під час очищення території фахівці оператора вилучили 623 кг залишків війни – уламки боєприпасів та інші елементи.

Вартість розмінування ділянки становила 15 мільйонів гривень – на 55% нижче за очікувану вартість, що була розрахована для проведення закупівель. В аукціоні за право розмінувати ділянку змагалося 5 операторів, які знизили вартість розмінування на 17 мільйонів гривень. У підсумку очищення одного гектару території коштувало 30 800 гривень.

Довідково

Програма компенсація фермерам вартості розмінування земель сільськогосподарського призначення запрацювала у вересні цього року. Вона передбачає 100% покриття вартості розмінування земель, яке буде проводитись та 80% компенсації за землі, які вже розміновані й у фермера наявні всі документи, які це підтверджують. У 2024 році в рамках програми використано більше, ніж 500 мільйонів гривень, а в бюджеті на 2025 рік на ці потреби закладено ще 1 мільярд гривень.