Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів онлайн-зустріч із керівним директором Світового банку Анною Б’єрде. Очільник уряду наголосив на необхідності напрацювати оновлену оцінку збитків RDNA для актуалізації потреб України на відновлення.

«Маємо пріоритетні завдання, зокрема забезпечення питною водою населення на півдні України, відновлення житла, підготовка до опалювального сезону», — наголосив Денис Шмигаль.

Сторони обговорили проєкти підтримки державного бюджету. Окремо Денис Шмигаль та Анна Б’єрде зачепили тему втілення реформ. Прем’єр-міністр високо оцінив допомогу Світового банку в цьому напрямі. Зокрема, підписано меморандум про реформування ринку житла. Денис Шмигаль запевнив, що Україна налаштована на його подальшу реалізацію.

Очільник уряду подякував керівному директорові Світового банку за її особисту вагому підтримку, яку вона надає Україні. Він наголосив, що Світовий банк був і залишається надійним партнером для нашої держави, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.