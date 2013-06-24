Павлоград оговтується від ракетної атаки. Спеціальна комісія обстежує понівечене майно. Визначає ступінь руйнувань. Комунальники розбирають завали. Благодійники доправляють допомогу мешканцям зруйнованих помешкань. Везуть будівельні матеріали та речі, які згодяться у побуті. Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак разом із міським головою Анатолієм Вершиною зустрівся з людьми, чиї оселі постраждали найбільше.

«Питання допомоги місцевим – на особистому контролі Президента. Найбільше від ракетної атаки постраждала забудова на одній з вулиць приватного сектора. Власники осель зі значними пошкодженнями отримають виплати з обласного і місцевого бюджетів, а також необхідні будматеріали. Їх підтримали й благодійники. Надали розкладачки, матраци, постіль, засоби гігієни», – зазначив начальник ОВА Сергій Лисак.

У допомозі постраждалим об’єдналися всі. Так, міжнародні партнери формують списки людей, які потребують коштів на заміну потрощених шибок. Натомість у двох школах і амбулаторії вибиті вікна вже затулили.

Будинок пані Любові один з тих, який пошкодило найбільше. Разом із чоловіком вони зводили його майже десять років. Тут росли діти подружжя та онуки. Вибухова ж хвиля все зруйнувала. У родинному гніздечку переламані балки, просіла стеля та потріскалися усі стіни. «Від’єднався» від дому прибудований коридор.

«Коли вдарили перші ракети, в нас вже скло посипалося. Ми всі на вулицю вибігли, кричали. В онуки якраз напередодні, 30 квітня, був День народження. Виповнилося 8 років. Донька взяла дітей та повезла у безпечне місце», – згадує жінка.

Під ранок ще «прилетіло». Любов Олексіївна розповіла – разом із сусідами падали на землю, ховалися, куди могли.

Загалом після останньої ракетної атаки у місті понівечено 80 приватних садиб та 24 багатоповерхівки. У Павлоградському районі допомоги лікарів потребували 54 постраждалі.