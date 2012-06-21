Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

Серед тих, хто перебуває на особливому контролі Сумської обласної служби зайнятості, учасники АТО (ООС). Нинішнього року в період з січня по листопад включно до її фахівців звернулися 1085 безробітних означеної категорії, в тому числі 57 осіб з інвалідністю.

Як повідомив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, кожному заявнику тут прагнуть надати необхідну допомогу. Так, за 11 місяців цього року працевлаштовані 253 особи. Станом на 1 грудня статус безробітного мали 460 громадян, з яких 439 одержували відповідну допомогу — її середній розмір 7275 гривень, або 1216 більше порівняно з відповідним минулорічним періодом.

Що стосується сфер, де працевлаштовані учасники АТО (ООС), то це насамперед державне управління, оборона, соціальне страхування, сільське, лісове, рибне господарство, переробна промисловість та інші.

Загалом за 5 останніх років статус безробітного мали 4568 громадян означеної категорії, з них 4344 отримували допомогу від держави, 2613 допомогли знайти роботу, ще 253 пройшли професійне навчання.

І сьогодні зусилля працівників служби зайнятості, роботодавців та безробітних спрямовані на те, аби для останніх «розімкнути» соціальне коло, працевлаштувати кожного, хто, пройшовши горнило бойових дій, заслужив не тільки на роботу, а й гідну її оплату.