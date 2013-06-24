Відбулося одинадцяте засідання Штабу з підготовки житлово-комунального господарства (ЖКГ) та енергетики до осінньо-зимового періоду. Учасники — представники центральних органів влади, голови обласних військових адміністрацій, представники місцевого самоврядування та енергетичних компаній. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За дорученням Віце-прем’єр-міністра засідання провів Костянтин Ковальчук, заступник Міністра розвитку громад та територій України.

"Децентралізація енергетичних потужностей — це ключ до сталого розвитку та енергетичної безпеки країни. Вона не лише дозволить місцевим громадам ефективно справлятися з поточними викликами, спричиненими війною, а й стане міцною основою для забезпечення енергетичної стійкості в майбутньому", — підкреслив Костянтин Ковальчук.

Станом на 10 січня 2025 року 99,5% житлових будинків і 99,8% закладів соціальної сфери забезпечені теплом. Водночас у деяких регіонах залишаються проблеми через обстріли та аварії на мережах.

Так, у Херсоні через постійні обстріли без опалення залишаються 34 будинки. У Дніпрі внаслідок обстрілу 25 грудня було припинено теплопостачання у 65 житлових будинках. Теплопостачання планують відновити вже завтра.

Окремо розглянули ситуацію в Києві щодо аварії на теплотрасі — за звітом представників КМДА без тепла у столиці залишаються 235 будинків. Наразі на місці працюють усі відповідні служби, ремонтні роботи планують завершити до завтра.

Станом на сьогодні у Кривому Розі без опалення 43 житлові будинки де ремонтують внутрішньоквартальні мережі. Робота Штабу з ліквідації наслідків аварій у місті триває безперервно. НАК «Нафтогаз України» доручено підготувати програму модернізації тепломереж АТ «Криворізька теплоцентраль» на 2025 рік із визначенням джерел фінансування та подати її на узгодження до Штабу. Міська та обласна влада мають розробити схему розподіленої генерації теплової та електричної енергії для планування й реалізації проекту.

Одне із ключових питань засідання Штабу — децентралізація генерації, зокрема встановлення когенераційних установок та блочно-модульних котелень. Донорами фактично поставлено 233 когенераційні установки (49,8% від запланованого) та 151 блочно-модульну котельню (52,79% від запланованого), значна частина з яких спрямована до найбільш вразливих міст.

Обласним та Київській міській військовим адміністраціям доручено активізувати впровадження когенераційних установок і блочно-модульних котелень, наданих міжнародними партнерами, та оновити плани-графіки з обґрунтуванням змін строків встановлення.