Країни-члени ЄС почали обговорення одинадцятого пакета антиросійських санкцій. Він не передбачає розширення персональних санкцій проти російських олігархів і чиновників чи накладення штрафних заходів на нові галузі російської економіки. Натомість ЄС планує переслідувати країни, які забезпечують режим путіна доходами та високотехнологічними компонентами європейських виробників в обхід санкцій.

«Новий пакет буде присвячено дотриманню санкцій, їх ефективності й тому, як запобігти обходу санкцій. Ми хочемо домогтися, щоб до росії не надходив імпорт з інших країн», — повідомив журналістів під час брифінгу у Брюсселі спікер Єврокомісії Ерік Мамер.

За рік від початку повномасштабного російського вторгнення ЄС ухвалив уже десять пакетів санкцій. Але за час їхньої чинності у Брюсселі дійшли висновку, що ефект санкцій міг би бути відчутнішим, аби треті країни не допомагали кремлівському режиму їх обходити.

«Ті, хто бажає отримати прибуток, попри юридичні чи моральні обставини, геніальні в тактиці та методах», — визнав представник ЄС з питань застосування санкцій Девід О’Салліван. Він наголосив, що будь-який крок, спрямований на вдосконалення санкцій ЄС, «безперечно, підтримують».

Минулого тижня Єврокомісія поширила серед країн-членів ЄС свої пропозиції щодо одинадцятого пакета санкцій, а вчора ці пропозиції у Брюсселі обговорили посли ЄС. Як пояснюють європейські чиновники, дискусія про запобігання обходу санкцій, а також застосування штрафних заходів щодо осіб та підприємств, які допомагають москві шукати шпаринки в європейському законодавстві, — новий підхід для ЄС. Тому обговорення нових обмежувальних заходів може тривати до кінця травня. У Єврокомісії констатують, що кожен наступний пакет санкцій проти рф ухвалювати дедалі складніше.

Як повідомляють ЗМІ, яким вдалося ознайомитися з пропозиціями Єврокомісії, до списку штрафних санкцій пропонують внести кілька китайських компаній і обмежити експорт до країн, причетних до обходу санкцій. У списку несумлінних компаній можуть опинитися бізнес-партнери росії з Туреччини, ОАЕ, Ірану. Під санкції можуть потрапити Вірменія і Казахстан, де з незрозумілих причин останніми місяцями зріс імпорт товарів, які підпадають під санкції Євросоюзу. У Брюсселі вважають, що Єреван і Астана не роблять достатньо, щоб скоротити потік санкційних товарів до рф.

Одинадцятий пакет санкцій ЄС передбачає заборону доступу до європейських портів суднам, які намагаються обійти запроваджені обмеження щодо російської нафти. Про це повідомило агентство Bloomberg. У Єврокомісії пояснюють необхідність нових обмежень «різким збільшенням обманних практик і пов’язаних з ними екологічних ризиків» від суден, що намагаються порушити встановлену межу цін на російську нафту, яку транспортують морськими шляхами. Санкції передбачають, що суднам, які їх порушують, буде заборонено заходити в європейські порти.