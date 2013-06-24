Український бізнес вже почав залучати кошти в рамках грантової програми Ukraine Investment Framework (UIF), яка є частиною інвестиційного компонента програми Ukraine Facility. Першу угоду на 100 млн євро уклали німецький державний банк KfW та НЕК "Укренерго". Гроші підуть на реконструкцію, відновлення та розширення електроенергетичної інфраструктури. Про це повідомила Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко на своїй сторінці у Facebook, передає пресцентр Урядовий портал.

За її словами, перші інвестиційні проекти вже були відібрані. У червні під час проведення конференції з питань відновлення України URC у Берліні було підписано 12 Top-Up угод з міжнародними фінансовими організаціями для залучення 990 млн євро гарантій та 356 млн євро змішаного фінансування. І угода між KfW та НЕК "Укренерго" є продовженням цих домовленостей.

Крім того, за словами Юлії Свириденко, стартувала робота над другим етапом програми Ukraine Investment Framework (UIF).

«По суті, йдеться про відбір нових проектів міжнародних фінансових організацій та організацій фінансування розвитку, які отримають гарантії, а також технічну допомогу, грантове та змішане фінансування від Єврокомісії. На другий етап реалізації програми UIF кошти теж передбачені. На цей раз серед пріоритетів: енергетика, підтримка фінансування корпоративних клієнтів, підтримка малого і середнього бізнесу, фондів прямих інвестицій, публічних інвестиційних проектів тощо. Плануємо спільно із партнерами створити посібник для українського бізнесу з покроковою інструкцією щодо наявних інструментів фінансування для кожного типу клієнта, потреб, строків подання та відбору проектних заявок, а також усіма необхідними контактами», - наголосила Юлія Свириденко.

За її словами, восени цього року буде відкритий новий запит на пропозиції, які міжнародні фінансові організації подаватимуть для імплементації в Україні. Після цього відбудеться технічна оцінка проектів та засідання Керуючої ради, яка відбере найкращі проекти, в тому числі за участі України.

“Ми очікуємо, що в результаті нашої постійної роботи з організаціями фінансування розвитку, вони також подадуть заявки на інвестиційні проекти в Україні та будуть активно співпрацювати з українським бізнесом», - зазначила Юлія Свириденко.

Вже зараз деякі з них активно розгортають роботу в Україні, наприклад, шведський Swedfund, французький AFD та польський BGK вже відкривають свої офіси в Україні.

Щоб отримати інвестиційне фінансування, український бізнес може вже зараз готувати проекти й подавати їх або до локальних банків-партнерів МФО, таких як, Приватбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк чи багатьох приватних банків, або напряму до міжнародних фінансових організацій — Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку, Міжнародної фінансової корпорації, KfW та інших.

Для того, щоб якнайкраще підготувати проектну документацію українські підприємці можуть звернутись за допомогою до банків-партнерів чи МФО. Адже в рамках UIF передбачена технічна допомога на підготовку проектів для бізнесу.

У публічному секторі, для підтримки у підготовці якісних проектів, буде створений інструмент — Project Preparation Facility. Над його реалізацією зараз працює Уряд і партнери. Очікується, що інструмент може запрацювати на початку наступного року.

Загальний обсяг програми UIF складає 9,3 млрд євро. З цієї суми 7,8 млрд євро складуть гарантії, які забезпечать зниження ризиків міжнародних фінансових організацій та організацій фінансування розвитку. Інші 1,5 млрд євро будуть спрямовані на змішане фінансування для бізнесу та технічну допомогу, у т. ч. гранти. Завдяки цьому Уряд сподівається в найближчі 4 роки залучити інвестиційне фінансування на понад 30 млрд євро.