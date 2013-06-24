Його найбільша професійна радість – поставити на ноги пацієнта. Заради цього хірург-травматолог з Дніпра Віктор готовий годинами проводити час за операційним столом. Лікар рятує дорослих і дітей, які постраждали через ворожі обстріли.

Професію, каже Віктор, обирав свідомо. Хоча й пішов слідами батьків – теж лікарів. В медицині майже 17 років. Нині завідує відділенням.

«Війна – велике горе і біль. Особливо гостро відчуваємо її ми, лікарі. Цивільних приймаємо цілими родинами. Наше відділення – без вікових обмежень. Найменшому з пацієнтів було два роки. Маємо справу з ураженнями кінцівок. Це одні з найуразливіших частин тіла», – розповів лікар.

Травматолог зізнається, не стояв осторонь жодної з трагедій. Поранені цивільні з Маріуполя, травмовані під час обстрілів Нікопольщини. А ще – постраждалі від ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Тоді відділення лікаря прийняло чотирьох пацієнтів. Найважчою була дівчинка. Нині вона на реабілітації, кістки зростаються, прогноз позитивний.

«Найскладніше було, коли прилетіла ракета по вокзалу у Краматорську. Ми три доби взагалі не виходили з лікарні. Щодня надходили пацієнти. Лише важкопоранених зо два десятки. Люди були зі складними травмами. Потребували залучення різних спеціалістів. Справжнє випробування на міцність», – зазначив Віктор.

Назавжди у пам’яті лікаря – перший пацієнт, якого він рятував під час повномасштабної війни. Хлопчик з Маріуполя. Він декілька годин пролежав під завалами, придавлений бетонною плитою. Дитина отримала важкі травми ніг.

«Довелося буквально боротися за збереження його кінцівок. Зробили все по максимуму. Далі відправили до Америки на реабілітацію. Коли спілкувалися із бостонськими колегами, вони подякували за проведену роботу. Мовляв, чітко, круто, професійно. Сказали, робили б так само», – розповів лікар-травматолог.

За час повномасштабного вторгнення фахівець зробив понад сто операцій. Серед них одні з найдовших – на кінцівках. Такі можуть тривати до 7 годин і більше. Це коли часткові травматичні ампутації, ушкоджені не лише кістки та м’які тканини, а й судини, нервові закінчення.

Свої робочі будні Віктор називає «бойовими чергуваннями». Обіцяє, як би не було важко – не зрадить лікарській клятві.