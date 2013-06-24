Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) на знак підтримки покриє з власного бюджету внески України на 2024 рік і партнерські збори для низки своїх органів, а також заборгованість України за 2022 рік та попередні роки. Загалом йдеться про виділення майже 285 тис. євро. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, цими грошима будуть сплачені внески України до Міжнародного транспортного форуму, Комітету сталі, Насіннєвих схем ОЕСР та Глобального форуму з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей, а також її партнерські внески за Комітет з питань конкуренції, Комітет публічного урядування, Комітет з питань МСП та підприємництва, Інклюзивний механізм ініціативи щодо розмивання податкової бази та виведення прибутку з-під оподаткування, Інвестиційний комітет на розширеній сесії та Робочу групу з питань боротьби з хабарництвом.

“Україна високо цінує підтримку, яку надає ОЕСР. Останнє рішення Ради організації вчергове підтверджує це. Для нас це сигнал, що ми рухаємося у правильному напрямку і що партнери це бачать. Набуття членства в ОЕСР та подальше поглиблення нашої співпраці є сьогодні одним із пріоритетів для України. Із ОЕСР ми зосереджені на інвестиційних стимулах, сприянні інвестиціям та дерегуляції, розширенні підтримки EКA в Україні та їхньому покритті 100% інвестиційних ризиків та перекласифікації групи ризику нашої країни з групи 7 назад до групи 6, щоб зробити страхування ризиків більш доступним”, – зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко.