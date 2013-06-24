Посилення взаємодії України та Організації економічного співробітництва та розвитку — один із ключових пріоритетів для трансформації української економіки та сприяння її глибокій інтеграції у міжнародні ринки. Це зазначив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі в Києві з Генеральним секретарем ОЕСР Матіасом Корманном.

«Надзвичайно радий анонсувати відкриття Офісу ОЕСР у Києві. Офіс дасть змогу координувати нашу спільну роботу з відбудови та відновлення України, одночасно покращуючи реалізацію інструментів, стандартів і рекомендацій ОЕСР в Україні», — сказав очільник українського уряду.

За словами Прем’єр-міністра, Україна та ОЕСР разом вже досягли важливих результатів у таких сферах, як антикорупційна реформа, вдосконалення податкової системи, інвестиції, зелена економіка, підприємництво та конкурентна політика, корпоративне і державне управління, освіта, енергетика та децентралізація. Як зазначив Денис Шмигаль, важливим кроком поглиблення співпраці з ОЕСР в антикорупційній сфері стало приєднання України до Робочої групи щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях ОЕСР.

«Ми обговорили деталі нашої спільної роботи з ОЕСР у межах багатосторонньої мультидонорської координаційної платформи для підтримки й допомоги Україні. Упевнені, що ОЕСР може відіграти провідну роль в інтеграції зусиль світової спільноти для підтримки української економіки та реалізації плану відновлення України. У цьому контексті хочу подякувати за здійснений організацією аналіз плану й надані експертні рекомендації та зауваження ОЕСР», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль відзначив важливість рішення Ради ОЕСР про надання Україні статусу потенційного члена організації та започаткування діалогу щодо вступу.

У присутності Прем’єр-міністра України та Генерального секретаря ОЕСР було підписано угоду щодо участі України в міжнародному дослідженні якості освіти PISA 2025.

Матіас Корманн підтвердив відкриття офіційного офісу ОЕСР у Києві 1 березня. Він зазначив, що Україна навіть під час повномасштабної війни продовжує утримувати керованість, відновлюватися та працювати задля реалізації всіх реформ і побудови кращої та сучаснішої країни. За словами Генерального секретаря, триває робота над забезпеченням початкової стадії діалогу щодо подальшого наближення України до стандартів ОЕСР і повноцінного членства в організації, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

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