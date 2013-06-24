До офісу українського омбудсмена надійшли 45 звернень від українських громадян за кордоном.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» сказав Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, передає Укрінформ.

«На даний час у нас є звернення 45 громадян України, які перебувають на території європейських країн, які звернулися до нас по допомогу. Тут нам набагато легше, ніж на території російської федерації, бо є наші дипломати, є омбудсмени інших країн, які на постійному контакті зі мною, вони максимально втручаються у ситуацію, допомагають нашим громадянам. І в цьому розрізі нам вдається забезпечити практично весь спектр захисту прав наших громадян», - сказав Лубінець.

Він додав, що є пропрацьовані варіанти повернення громадян України, в тому числі й у випадках, коли є ознаки сексуального насильства або насильного утримання. Так, за його словами, по одному з таких фактів в одній з європейських країн відкрито кримінальне провадження, офіс українського омбудсмена супроводжує цю справу.

Також, за його словами, є випадки, коли соціальні служби деяких країн, зокрема Німеччини, Італії трактують як негідне поводження батьків або супроводжуючих з дітьми.

«У нас є такий випадок у Німеччині, було рішення суду і дитину забрали у мами. Ми намагаємося максимально сприяти, робимо через співпрацю з омбудсменом і через відкриття наших представництв за кордоном. Також нам допомагає українська діаспора. За цим фактом так само ми супроводжуємо, намагаємося допомогти і повернути в Україну і маму, і дитину», - сказав Лубінець.

Нагадаємо, росія не прийняла жодної пропозиції України щодо повернення цивільних полонених, які були зроблені в Туреччині на переговорах українського і російського омбудсменів. Державні органи працюють над пошуком механізмів повернення цивільних українців із російського полону.