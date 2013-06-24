Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко разом із заступниками Леонідом Тимченком та Василем Тетерею провів робочу нараду в новоствореному Офісі протимінної діяльності ДСНС. Під час наради заслухали оперативні доповіді рятувальників з різних регіонів країни.

Офіс протимінної діяльності — координаційний орган ДСНС, який відповідатиме за планування, моніторинг, практичну організацію та координацію виконання завдань з розмінування. Крім того, він здійснюватиме сертифікацію операторів протимінної діяльності та контроль їх якості.

«Протимінна діяльність — один із пріоритетних напрямів на сьогодні, адже через повномасштабне вторгнення агресора Україна стала однією з найбільш замінованих країн світу. Створення офісу підвищить ефективність функціонування системи управління якістю розмінування та інспектування територій», — наголосив Ігор Клименко.

Співробітники Офісу протимінної діяльності продемонстрували інтерактивну мапу, що працює в режимі реального часу. На ній відображено діяльність саперів, роботу машин механізованого розмінування, а також місця, де вже виявлено або можуть бути вибухонебезпечні предмети.

Голова ДСНС Андрій Даник додав, що офіс проводитиме інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення з питань мінної безпеки.

Відкриття Офісу протимінної діяльності — важливий крок у боротьбі з мінною загрозою в Україні, що стала наслідком воєнної агресії. Офіс забезпечить не лише координацію та контроль за розмінуванням, а й підвищить рівень обізнаності населення щодо мінної небезпеки, що критично важливо для збереження життя наших громадян. Ініціатива допоможе ефективніше організувати та виконувати роботи з розмінування, забезпечуючи контроль якості та відповідність міжнародним стандартам, повідомляє МВС.