Статус учасника бойових дій для захисників та захисниць скоро можна буде оформити на порталі Дія. Уряд ухвалив постанову. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

На сьогодні, щоб подати документи на статус УБД, треба звертатися до спеціальної комісії або до військової частини. В обох випадках треба збирати паперові документи та довго чекати розгляду.

Цифровізація процесу через портал Дія не лише спросить життя захисникам та захисницям, а й зменшить навантаження на військові частини. Офлайн подати заяву можна буде в будь-якому ЦНАПі незалежно від зареєстрованого місця проживання.

Уже понад місяць у застосунку Дія доступні посвідчення ветерана для військових та їхніх родин.

Працюємо над цифровізацією сервісів для захисників і захисниць, щоб мінімізувати бюрократію в армії та зробити взаємодію військових і держави якомога зручнішою.