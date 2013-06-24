Допомога на проживання для ВПО дає змогу забезпечити людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, необхідними матеріальними ресурсами для життя й адаптації в нових умовах. Відтепер у застосунку «Дія» можна оформити довідки внутрішньо переміщених осіб та грошову допомогу одразу на всю сім’ю в одній заяві.

«Оновлення функціоналу «Дії» в частині сервісів для ВПО істотно прискорить та полегшить процес оформлення допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Не всі мають змогу приїхати для цього в ЦНАП чи управління соцзахисту, особливо якщо йдеться про всю родину. Тепер сервіс дає змогу подати заявку на виплату від одного із членів родини. Уся інформація, необхідна для призначення виплати, підтягуватиметься та опрацьовуватиметься системою автоматично», — сказала міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Раніше в «Дії» можна було оформити довідку переселенця та виплати лише на себе і дитину. Тепер одну заяву можна подати за всю сім’ю: за себе, чоловіка або дружину, дітей, які покинули дім через війну разом з вами. Зокрема можна оформити виплати для дітей, які народилися вже після переміщення.

Щоб отримати довідку ВПО та грошову допомогу в застосунку «Дія», необхідноКв розділі сервіси вказати адресу поточного місця проживання та підтвердити геолокацію, обрати картковий рахунок в установі банку, щоб отримувати фінансову допомогу, і вказати контактні дані, якщо ви маєте потребу в медичному обслуговуванні, освіті або гуманітарній допомозі.

Після оформлення довідка з’явиться в «Дії» поряд з іншими цифровими документами, а кошти надходитимуть на картковий рахунок в установі банку за всіх членів сім’ї.

Варто знати, що сервіс доступний лише для громадян, які ще не мають довідки ВПО. Люди, які виїхали за кордон або перебувають на тимчасово окупованій території, не можуть отримати довідку ВПО та допомогу, повідомляє Мінсоцполітики.