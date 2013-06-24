Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11150 щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин. Як наголосив заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик, законом продовжено з 1 січня 2025 року до 1 січня 2028­го термін оформлення невитребуваних (нерозподілених) земельних ділянок.

«Значна кількість власників ділянок не змогла скористатися правом оформлення невитребуваних паїв через повномасштабне вторгнення. З огляду на це для забезпечення конституційних прав власників паїв строк оформлення таких земельних ділянок відтерміновано до 1 січня 2028 року», — зазначив посадовець. Окрім цього, законом передбачено запровадження нового виду сервітуту, а саме: права розміщення (без здійснення капітального будівництва) об’єктів рекреаційної інфраструктури, а також інженерної інфраструктури, необхідної для їх функціонування та обслуговування; встановлення обов’язковості розгляду органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади клопотань про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою та документації із землеустрою у порядку черговості їх надходження, повідомляє Мінагрополітики.