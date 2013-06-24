1 квітня Уряд впровадив зміни до Порядку реалізації експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Це значно спрощує процедуру оформлення паспортних документів для чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за межами України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Відтепер їм не потрібно фізично предʼявляти військово-обліковий документ для оформлення паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон.

Працівники закордонних підрозділів ДП «Документ» перевірятимуть статус військового обліку в реєстрі. Якщо дані відсутні, їх вноситимуть автоматично та, відповідно, чоловіків братимуть на облік із формуванням військово-облікового документа в електронній формі.

Важливим нововведенням є те, що більше немає потреби у проходженні медкомісії. Після цього українець у визначені терміни отримає замовлений документ.

«Завдяки цим змінам тисячі громадян, які вимушено перебувають за кордоном, зможуть оформити або оновити паспорт. Це своєю чергою спрощує доступ до правомірного перебування за межами країни, можливості працевлаштування, навчання, користування державними послугами та збереження зв’язку з Україною», — зазначив Віце-прем’єр-міністр України — Міністр національної єдності України Олексій Чернишов.

Міністерство національної єдності України продовжує роботу над удосконаленням державних послуг разом із Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною міграційною службою України та іншими відповідальними органами.