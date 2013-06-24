Центр гуманітарного розмінування оголосив торги на закупівлю послуг з розмінування агроземель за цьогоріч поданими заявками. Перші три аукціони відбудуться в системі Prozorro у першій половині березня. За їхніми підсумками буде визначена фінальна цінова пропозиція і переможці, з якими ЦГР укладе угоди на розмінування. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Вже більше сотні заявок на участь у програмі компенсацій подали українські фермери. Впродовж наступних двох тижнів будуть визначені переможці, що розміновуватимуть понад 470 гектарів в Харківській та Миколаївській областях. Ми прагнемо збільшити кількість ділянок, які будуть розміновуватися в рамках програми компенсацій. Тому активізуємо роботу із фермерами, аби кількість заявок, які відповідають умовам участі в програмі, тільки зростала», – сказала Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Очікувана вартість очищення 472,4 гектара складе 28,1 мільйона гривень. Торги відбуватимуться за класичним англійським аукціоном у три раунди на зниження стартової ціни.

«Вартість розмінування одного гектара залежить від рівня забруднення землі. Наприклад, на найбільшій, заявленій на розмінування, площі в Харківській області, що становить 392,1 га, виявлено залишені боєприпаси. Вартість очищення таких територій буде нижчою порівняно з ділянками, де виявлені міни або ж боєприпаси, що не вибухнули. Різні рівні забруднення, тип рельєфу (зокрема градус нахилу), наявність рослинності та її вид впливають на кінцеву ціну робіт», – сказав директор Центру гуманітарного розмінування Володимир Байда.

Програма компенсації вартості розмінування земель сільськогосподарського призначення запрацювала у вересні минулого року. Держава компенсує 100% вартості розмінування агроземель, які лише планується очистити і 80% вартості робіт з розмінування, проведених у період з 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2024 року. В бюджеті на поточний рік на програму компенсацій закладено один мільярд гривень.

За час роботи програми було укладено 47 угод на розмінування більше, ніж 9 тисяч гектарів агроугідь. Станом на лютий оператори завершили очищення ділянок в межах 6 угод загальною площею понад 668,3 гектара.