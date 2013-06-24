Держрибагентством в електронній торговій системі «Прозорро.Продажі» опубліковано 45 оголошень про проведення аукціонів на промисловий вилов водних біоресурсів у Кременчуцькому, Київському, Канівському, Кам'янському та Дніпровському водосховищах. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Суб’єкти господарювання, які планують рибалити у промислових масштабах та задекларували право на це шляхом подання відповідної електронної декларації, можуть подати свої заявки на участь в аукціонних торгах до 20 години 13.02.2025.

Розіграш лотів відбудеться 14 лютого 2025 року.

Детальну інформацію про лоти, дати проведення аукціонів, стартові ціни лотів, розміри гарантійних внесків, обсяги та види водних біоресурсів, знаряддя лову тощо.

Документи, необхідні для участі в аукціонах на промисловий вилов риби. Звертаємо увагу на необхідності надання учасниками аукціонів документів, що підтверджують повноваження особи на підписання договору (для юридичних осіб). Такими документами можуть бути:

- наказ про призначення керівника підприємства на посаду з відповідними повноваженнями щодо підписання договорів;

- протокол/виписка з протоколу зборів засновників із рішенням про призначення керівника підприємства, де зазначено про відсутність обмежень на підписання договорів;

- статут або інші установчі документи зі змінами.

Водночас інформуємо, що відбулися зміни у порядку сплати ціни реалізації лота.