Фонд Східна Європа оголосивконкурс на пошук підрядника для надання послуг зі створення програмного забезпечення реєстру територій, забруднених / імовірно забруднених вибухонебезпечними предметами. Створення реєстру передбачено Земельним кодексом, а сам продукт буде розроблятися відповідно до положення, напрацьованого Міністерством економіки спільно з Міністерством внутрішніх справ. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Пів року тому ми ухвалили порядок ведення та адміністрування реєстру імовірно / забруднених територій. І за цей час фахівці Мінекономіки, ДСНС, Центру гуманітарного розмінування зробили велику підготовчу роботу над тим, як має виглядати такий цифровий продукт. Я закликаю технічні компанії подаватися на участь в конкурсі, щоб отримати можливість працювати над проектом, який зробить нашу країну безпечнішою. Бо створений реєстр – це універсальний інструмент, що допоможе якісно планувати розмінування територій, дасть змогу фермерам та місцевій владі буквально в кілька кліків перевіряти стан тих чи інших ділянок», – сказав заступник Міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

За умовами тендеру на створення реєстру передбачено шість місяців. Його власником буде Державна служба з надзвичайних ситуацій, а технічним адміністратором – Центр гуманітарного розмінування.

Реєстр міститиме інформацію з різних джерел. Наповнювати реєстр зможуть працівники секретаріату Національного органу з питань протимінної діяльності, представники сільських, селищних, міських рад, військо-цивільних адміністрацій. А також Центру протимінної діяльності та уповноважені урядові підрозділи, що здійснюють гуманітарне розмінування.

Розробка реєстру імовірно забруднених територій відбуватиметься за фінансової підтримки Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа коштом Швейцарії.

Довідково

З початку широкомасштабного вторгнення сапери повернули до використання 35 тис. кв. км української землі. Приблизно 17 тис. кв. км з них повернули до використання у 2024 році.

Зокрема, у 2024 році українські сапери повернули аграріям у використання понад 285 тис. га (2 850 км2) земель сільгосппризначення, визначених для першочергового обстеження та очищення. Усього за рік піротехніки обстежили більш ніж 318 тис. га (3 180 км2) таких земель.