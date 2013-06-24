Хакатон Future Simple Hack вже вдруге став місцем спільного створення інновацій серед українців з різних міст і галузей. 140 айтівців, вчителів, дизайнерів та представників бізнесу об’єдналися в команди, щоб протягом 10 днів працювати над ідеями інтерактивних рішень для вивчення англійської. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У фокусі хакатону від найбільшого чемпіонату для ІТ-фахівців у Європі DEV Challenge у межах мовної програми Future Perfect — інструменти, які заохотять малюків віком від 3 років до розвитку. За новим законом про застосування англійської мови, діти дошкільного віку обов’язково вивчатимуть англійську в садочках. Тож мета Future Simple Hack — втілити поставлені законом освітні цілі.

«Майбутнє належить країнам, які мають сильний людський капітал. Саме тому спільно з МКІП та МОН ми запустили Future Perfect. Мовна програма пропонує освітні можливості для вивчення англійської, яка сьогодні є незамінним складником прогресу. Також нещодавно Президент підписав важливий закон, що закріплює статус англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Він передбачає, що для гідної відповіді на виклики майбутнього діти почнуть вчити англійську вже з дошкільного віку, щоб, зростаючи, не відставати від сучасних тенденцій та розмовляти зі світом однією мовою», — підтримала учасників заступник Міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції Валерія Іонан.

14 менторів та 7 членів журі визначили фіналістами хакатону 5 команд з рішеннями, що роблять процес вивчення мови захопливим та подібним до гри.

«Вивчення англійської мови створює безмежні горизонти можливостей, а інноваційні технології роблять цей шлях захопливим та ефективним. Англійська мова має стати доступною для кожного українця, інноваційні технології — це ключ, що дає безмежні можливості абсолютно всім. Кожен новий день — це шанс пізнати світ, який стає ближчим завдяки сучасним інструментам та нашій наполегливості», — коментує заступник Міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анастасія Бондар.

Для визначення переможців члени журі враховували інноваційність та ефективність, рівень складності й технічну реалізацію проекту, дизайн інтерфейсу, навігацію та презентаційні навички команд під час пітчингу.

Переможцями першого хакатону стали команди з прототипами таких рішень:

Ghost: веб-сервіс за принципом learn by playing. Ідея продукту — навчання англійської мови через гру для дітей від 3 років. Прототип залучає всі органи чуття: діти дивляться, слухають та наслідують гру. Команда розробила прототип, використовуючи можливості нейромережі TensorFlow.js та ШІ, щоб розпізнавати рухи й голос дитини відповідно.

Autolayout: застосунок для дітей віком від 3 років для вивчення англійської мови в ігровій формі з практичними завданнями. Навчання відбувається у формі проходження рівнів персонажем, прогрес якого дитина може відстежувати. Застосунок доступний для навчання найменших користувачів, які сприймають інформацію не через читання: яскравий інтерфейс, асоціативні елементи, дизайн з округлими формами, великими кнопками та простим меню. Платформа також містить навчальні мультфільми з інтегрованими вправами.

Команди-автори переможних рішень здобудуть освітні та кар’єрні можливості від Sigma Software Group, Ukrainian Startup Fund, SKELAR, Beetroot Academy, speakingclub.ua та ITVDN. Призи відображають принцип lifelong learning, за яким реалізується мовна програма Future Perfect, та підкреслюють важливість безперервної освіти й кар’єрного зростання.

«Сучасний світ вимагає вивчення та популяризації англійської мови, починаючи з дитячого віку. Мовна програма Future Perfect за допомогою інноваційних цифрових рішень активно залучає до цього процесу молоде покоління українців. Сьогодні інвестиції у вивчення англійської мови — це інвестиції в майбутнє наших дітей та інтеграцію держави у світове співтовариство», — зазначив заступник Міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Завгородній.

Фінал хакатону відбувався 1 липня в UNIT.City та об’єднав інноваторів у сфері EdTech — учасників, менторів та представників компаній-партнерів.

«Ми, в UNIT.City, раді проводити такі чудові ініціативи, спрямовані на реалізацію державних програм із залучення молодих та креативних спеціалістів. Доступність вивчення англійської мови та вдосконалення можливостей її вивчення — критична необхідність, адже для сучасного фахівця майже будь-якої галузі англійська — мастхев», — коментує керівний партнер UNIT.City Костянтин Євтушенко.

Знайомтеся зі світом Future Simple Hack на сайтіта надихайтеся на нові EdTech-інновації.

Серія хакатонів реалізується в межах мовної програми Future Perfect із найбільшим чемпіонатом для IT-фахівців у Європі DEV Challenge з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України. Також проект підтримується Sigma Software та першим інноваційним парком UNIT.City.