Під головуванням Міністра охорони здоровʼя України Віктора Ляшка відбулася нарада за участю представників Національної служби здоров’я України щодо готовності національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України до роботи в межах програми медичних гарантій. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Всі без винятку медичні заклади мають увійти до єдиного медичного простору України і працювати за Програмою медичних гарантій. Ми розуміємо всі складнощі цього процесу в умовах повномасштабної війни, що триває, але маємо крок за кроком рухатися в цьому напрямку. Адже це те рішення, яке значно покращує доступність якісної безоплатної медичної допомоги для пацієнта. Ми відкриті до діалогу з медзакладами, готові допомагати, аби зберегти ефективність тієї чи іншої установи, враховувати її особливості. Охматдит — найбільша дитяча лікарня країни. Щороку тут проводять більше ніж 10 тисяч операцій та консультують більш ніж 270 тисяч дітей. За останні два роки лікарня пройшла значний етап свого вдосконалення та розвитку: поставлено найсучасніше обладнання, висококваліфіковані медики регулярно проходять навчання та стажування за кордоном, запрацював Центр орфанних захворювань. Це все працює заради збереження життя і здоровʼя ще більшої кількості маленьких пацієнтів», — підкреслив Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко.

Під час наради учасники обговорили фінансово-економічний план Охматдиту в рамках переходу на фінансування за програмою медичних гарантій, а також ряд дискусійних питань, які стосуються кадрового та матеріально-технічного забезпечення для відповідності вимогам контрактування з НСЗУ. Крім цього, приділили увагу тарифам на унікальні високоспеціалізовані медичні послуги, які наразі не підпадають під наявні пакети медичних послуг, але успішно надаються в Охматдиті. За дорученням Міністра такі наради будуть регулярними, аби забезпечити готовність медичного закладу до запуску зміни статусу на державне неприбуткове підприємство з 1 липня цього року, а також перехід на роботу в межах Програми медичних гарантій з 1 січня 2025 року.

Цьогоріч Охматдит вже уклав контракти з НСЗУ за двома напрямами на суму понад 168 млн грн. Йдеться про такі високотехнологічні види медичної допомоги як трансплантація органів та трансплантація кісткового мозку.