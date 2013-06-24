Роботи з відновлення лікувально-діагностичного корпусу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» проводяться за рахунок коштів, зібраних благодійниками; у держбюджеті також передбачені кошти на це, вони будуть долучені за необхідності.

Про це в телеефірі заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні використовуються кошти, які зібрані на рахунок благодійного фонду «Охматдит – здорове дитинство» на UNITED-24, а також на рахунок безпосередньо лікарні. ...Ми передбачили і в державному бюджеті додаткові кошти, тому що не знали всієї суми на відновлення цієї лікарні, і ці кошти алоковані на відновлення Охматдиту. Зараз будемо дивитись, чи нам вистачає коштів, які зібрані на рахунки, чи, можливо, будуть потрібні і додаткові кошти. Наразі ми необхідності в залученні коштів з державного бюджету не бачимо», - сказав Ляшко.

Він нагадав, що для контролю за процесом відбудови створено Національну раду з відновлення Охматдиту, до якої долучилися представники державних структур, пацієнтських організацій, а також благодійників, які найбільше донатили на відбудову Охматдиту.

«Далі все відбувається за процедурами, які передбачені законодавством, під контролем Національної ради з відновлення, замовником виступає Охматдит, і далі відбуваються всі процеси по контролю... Є організація, яка виконує функцію служби замовника, є організація, яка здійснює архітектурний нагляд, і організація, яка здійснює технічний нагляд. Саме після того, як ці організації роблять підпис, благодійний фонд, який має тристоронні договори, компанія підрядника і Національна лікарня «Охматдит», підписують рахунки, які потім оплачуються з фонду», - пояснив міністр.

Ляшко нагадав, що внаслідок атаки РФ було пошкоджено 5 корпусів НДСЛ «Охматдит» і корпус Центру дитячої кардіології та кардіохірургії. У лікувально-діагностичному корпусі лікарні вже тривають роботи, вони мають бути завершені до настання холодів. Пріоритетом зараз є відновлення роботи відділення трансплантації кісткового мозку, яке поки працює за межами лікарні. Інші відділення лікарні повноцінно відновили лікування дітей вже за два тижні після російської атаки.

За словами очільника МОЗ, тривають роботи з консервації будівлі токсикологічного корпусу, що є памʼяткою архітектури. «Розробляється проєкт перелаштування цього комплексу під меморіальний комплекс і потенційно - для симуляційних навчань працівників лікарні і не тільки», - сказав Ляшко.

Пошкоджень також зазнав старий хірургічний корпус радянської забудови, він визнаний непридатним для відновлення. Наразі триває техніко-економічна оцінка, обрана компанія, яка проводитиме проєктування. Попередньо є пропозиція побудувати на цьому місці новий корпус, який буде сполучений з лікувально-діагностичним корпусом лікарні.

Проєкт проводиться спільно зі Світовим банком, для проєктування залучені кошти гранту СБ.

«Ми чекаємо техніко-економічної оцінки і після цього виберемо один із варіантів, який обґрунтовано покаже, що це економічно правильно, технологічно збережуться всі лікувальні процеси. Варіант обираємо - і розпочнуться відповідні будівельні роботи», - сказав Ляшко.

Як повідомлялося, РФ здійснила ракетний обстріл Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» 8 липня 2024 року. Унаслідок удару загинули 2 особи та дістали поранення 35 осіб, зокрема 9 дітей. Було зруйновано токсикологічний корпус лікарні, постраждали будівлі хірургічного та нового корпусів, будівля дитячого кардіоцентру МОЗ.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 (Порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством) Кримінального кодексу України.

Після обстрілу безпосередньо на благодійний рахунок НДСЛ «Охматдит» надійшли 312 млн грн пожертв, на рахунок БФ "Охматдит - здорове дитинство" - 378 млн грн, 320 млн грн було зібрано на платформі UNITED-24. 100 млн грн виділив уряд із резервного фонду.

Крім того, американський меценат Говард Баффет виділив 11,2 млн доларів, але вони будуть надані необхідним обладнанням. Уряд Литви виділив 1 млн доларів. Уряд Німеччини заявив про намір виділити 10 млн євро.

Джерело: Укрінформ