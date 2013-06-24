За словами міністра соціальної політики Оксани Жолнович, в Україні зареєстровано 2100 кандидатів в усиновлювачі. Тоді як до повномасштабного вторгнення за рік на обліку було в середньому 1600 кандидатів.

«Кожна українська дитина повинна мати сім’ю — рідну або прийомну. Адже найбільш природний спосіб зростання — це сімейне оточення, коли є люди, які огортають любов’ю, коли є змога навчатися побутових речей. Ми з батьками в дитинстві разом щось печемо, готуємо, майструємо. І це ті навички, які діти отримують в родині. Це дуже важлива підготовка до самостійного життя», — зазначила міністр.

Оксана Жолнович наголосила, що Мінсоцполітики активізувало навчання кандидатів, які хочуть усиновити дитину: збільшено кількість тренерів та груп, навчання доступне в різних куточках України. Це дає змогу потенційним батькам здобути необхідну підготовку у зручний час. Процес усиновлення достатньо тривалий — до року. І на етапі навчання тренери націлені на те, щоб оцінити готовність людей стати батьками і їхні наміри.

Отже, майже 5 тисяч дітей перебувають в інституційних закладах і чекають на батьків. Тож на підтримку людей, які хочуть прийняти дитину в сім’ю, створено платформу «Україна для кожної дитини» dity.gov.ua, повідомляє Мінсоцполітики.