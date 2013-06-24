Близько 10 тисяч родин ВПО отримають можливість придбати житло за програмою “єВідновлення” завдяки рішенню Уряду, згідно з яким Мінсоцполітики спрямує 15 мільярдів гривень для внутрішньо переміщених осіб, що через агресію росії втратили єдине житло та очікують на компенсацію. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Про це, а також про результати системної роботи Мінсоцполітики у підтримці ВПО та подальші кроки у цьому напрямку розповіла Міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

"15 мільярдів гривень, спрямовані на програму “єВідновлення”- це значна сума, яку нам вдалося вивільнити через посилення адресності, обліку, цифровізації саме для забезпечення прав ВПО. Це значна сума, яка піде на потреби громадян, в яких більше немає житла. Окрім цього, буде запроваджено програму соціальної оренди для ВПО, адже розуміємо: житло - найбільша стаття видатків для таких родин”, - зазначила Оксана Жолнович.

За її словами, Мінсоцполітики намагається системно підійти до питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Субсидія на оренду буде враховувати рівень доходу родини, ціни на оренду в конкретному регіоні, кількість членів родини, мінімально необхідну для них площу житла тощо. Право на субсидію матимуть родини ВПО, які витрачають на оренду житла понад 30% своїх сукупних доходів, для родин з низьким доходом цей відсоток платежу може бути нижчим.

Окрім цього, очільник Мінсоцполітики розповіла і про інші ефективні програми підтримки ВПО - фінансову допомогу, зокрема, надану спільно з низкою міжнародних партнерів, доступні соціальні послуги тощо.

"У нас діє програма "муніципальна няня", ми запровадили нову програму підтриманого проживання для людей з інвалідністю та літнього віку, які втратили житло, та потребують послуги соціального працівника. Також послуга життєстійкості сьогодні функціонує в 200 центрах по Україні і доступна, насамперед, для внутрішньо переміщених осіб, які пережили величезну втрату місця свого життя, звичних умов і людей поруч, які їх оточували”, - додала Оксана Жолнович.

Окрім цього, додаткову фінансову підтримку, надану спільно з міжнародними партнерами - World Food Programme, УВКБ ООН, отримують і найвразливіші верстви населення, які проживають ближче до зони бойових дій.

Спільно з UNICEF запроваджено доплату багатодітним родинам, які евакуюються з Харківщини та Сумщини, для облаштування на новому місці.