За два місяці 2025 року близько двох тисяч військовослужбовців та членів їхніх сімей отримали послугу соціального супроводу безпосередньо у підрозділах та військових шпиталях в межах проекту, започаткованого Мінсоцполітики у 2023 році. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Загалом з початку реалізації ініціативи у підрозділах працює 25 підготовлених команд фахівців, за послугою звернулися понад 10,6 тисячі військовослужбовців та членів сімей

Про це розповіла Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович в ефірі “Суспільного”.

"Для нас було очевидно, що захисники мають багато соціальних, побутових питань, які їм важко вирішити самостійно, перебуваючи на службі. Тому ми започаткували таку ініціативу, аби надавати супровід одразу в місцях дислокації. Захисники мають відчувати підтримку, перебуваючи далеко від дому. Не менш важливою є й допомога їхнім рідним, які залишаються вдома, – батькам похилого віку чи дружинам з дітьми, на плечі яких лягають усі побутові труднощі”, – зазначила Оксана Жолнович.

Наразі така послуга надається у 35 підрозділах, зокрема, військових шпиталях. Найчастіше віськовослужбовці звертаються за допомогою в оформленні допомог, пільг, субсидій, в отриманні допоміжних засобів реабілітації та інших соціальних гарантій. Також фахівці із соцсупроводу допомагають в оформленні дітей захисників та захисниць до навчальних закладів, надають психологічну підтримку, консультують з необхідних юридичних питань.

Наразі послуга надається у підрозділах у Київській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Львівській, Черкаській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській, Івано-Франківській, Харківській, Сумській, Волинській областях. Фахівці можуть працювати в місцях постійної та тимчасової дислокації військових підрозділів, а також дистанційно.