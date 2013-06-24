Міністерство культури та інформаційної політики ініціювало консультації із Секретаріатом Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО щодо захисту пам’ятки всесвітнього значення в окупованому Севастополі «Стародавнє місто Херсонес Таврійський і його хора». На території об’єкта окупанти проводять незаконні будівельні роботи під приводом створення «історико-археологічного парку».

Під час 46-го засідання Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у Нью-Делі голова української делегації заступник міністра культури та інформаційної політики Анастасія Бондар актуалізувала тему збереження об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Стародавнє місто Херсонес Таврійський і його хора». Після цього розпочалися переговори із Секретаріатом КВС щодо можливих алгоритмів для внесення об’єкта у Список об’єктів всесвітньої спадщини, що перебувають під загрозою. Складність ситуації полягає в тому, що пам’ятка розташована на тимчасово окупованій території, тож доступу моніторингових місій туди немає.

МКІП звернулося до директора Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Лазара Ассомо із проханням надати повну офіційну інформацію, якою володіє організація, про стан збереження Херсонеса, а також проведення там незаконних робіт. Адже Україна від початку окупації Криму не має доступу до пам’ятки.

росія має відповісти згідно з міжнародним правом за викрадення музейних експонатів і незаконні археологічні роботи, а також інші протиправні дії, які здійснює на окупованих територіях стосовно пам’яток культурної спадщини і рухомих культурних цінностей.

Зокрема, за даними Інституту археології Національної академії наук України, діяльність на території пам’ятки світового значення «Стародавнє місто Херсонес Таврійський і його хора», яку проводить окупаційний режим з 2014 року, на сьогодні призвела до знищення міста Херсонес на площі 80 215 квадратних метрів. У звіті, опублікованому ІА НАНУ 21 липня, зазначено, що йдеться про пошкодження нецільовим використанням площі до 4 тисяч квадратних метрів пам’ятки, а решту території пам’ятки росіяни пошкодили негативним впливом заходів із «благоустрою», повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.