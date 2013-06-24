Вчора відбулася зустріч Міністра Кабінету Міністрів Олега Немчінова з депутатом Стортингу (Парламенту) Норвегії, головою Комітету з питань регламенту та захисту Конституції Стортингу (Парламенту) Норвегії Петером Фрьоліхом. Про це повідомляє Урядовий портал.

На зустрічі також були присутні заступник Міністра оборони України Олександр Поліщук, представники секретаріату Кабінету Міністрів України, а також представники громадськості Норвегії, котрі активно допомагають українським воїнам.

«Щиро вдячний дружній Норвегії за надважливу військову, фінансову та гуманітарну допомогу нашій державі. Завдяки героїчним Збройним Силам України та Вашому надійному плечу ми вистояли та продовжуємо кожного дня наближати нашу перемогу. Передусім, висловлюю щиру вдячність за п’ятирічний пакет підтримки на суму 75 млрд норвезьких крон, який Стортинг ухвалив на підтримку України», - зазначив Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

Нагадаємо, що 6 лютого 2023 року Уряд Норвегії оголосив про безпрецедентний пакет підтримки для України «Фрітьофа Нансена»: 75 млрд норвезьких крон (€7 млрд) на період 2023–2027 роки на військові та гуманітарні потреби. 15 млрд норвезьких крон передбачено на 2023 рік (на додаток до раніше передбачених бюджетом 3 млрд норвезьких крон на 2023 рік).

Так Норвегія демонструє тверду політичну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України як на двосторонньому рівні, так і в багатосторонніх форматах (ООН, НАТО, РЄ, ОБСЄ), рішуче засуджує агресію рф проти України з першого дня військового вторгнення.

Уряд України вдячний за сприяння у подальшому посиленні оборонної підтримки нашої держави. Також ми зацікавлені у подальшій співпраці щодо тренування та реабілітації наших військовослужбовців, ремонту військової техніки та участі норвезьких спеціалістів у розмінуванні звільнених українських територій.

Окрім цього українська сторона зацікавлена в подальшій підтримці Норвегією євроатлантичної інтеграції України та сприянні у досягненні політичного консенсусу держав-членів Альянсу щодо підтримки нашої заявки приєднатися до НАТО. Підписання Спільної декларації про євроатлантичну інтеграцію України залишається серед наших політичних пріоритетів на двосторонньому порядку денному.