«Після початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну, через блокування морських торгівельних портів суттєво збільшилось навантаження на автомобільні та залізничні пункти пропуску на західному кордоні.

Фактично ці пункти пропуску стали воротами для українського експорту, а це додаткові 10 мільйонів тонн вантажів у рік. Забезпечити, щоб ворота були відкриті, було серйозним викликом для української влади, з яким, я вважаю, ми справилися. Проте є ще багато завдань і проектів, які необхідно реалізувати як у короткостроковому, так і в середньостроковому періоді. Зараз стоїть завдання розширення існуючих пунктів пропуску, координація наших планів із відповідними органами сусідніх держав для забезпечення ритмічної роботи, розширення під’їзних шляхів, облаштування додаткових смуг на автомобільних підходах до пунктів пропуску та майданчиків для очікування у прикордонній зоні», ­– про це повідомив заступник Міністра фінансів України Олександр Кава 6 травня у Львові під час виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу, передає Урядовий портал.

У рамках цього засідання учасники відвідали пункти пропуску на українсько-польському кордоні в Ягодині, Угриніві, Краківцю та Шегині.

Делегація ознайомилася з роботою митних підрозділів, що здійснюють контроль та митне оформлення пасажирів і вантажів у зазначених пунктах пропуску. Також обговорено питання покращення пропускної спроможності існуючих пунктів пропуску, розбудови пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури на українсько-польському кордоні і подальші можливості для здійснення спільного українсько-польського контролю на кордоні.

Під час виїзного засідання Олександр Кава розповів учасникам делегації про спільну роботу Мінфіну з Держмитслужбою та міжнародними партнерами щодо реалізації у 2023 році проектів прикордонної інфраструктури на українсько-польському кордоні.

«Звичайно, ми сподіваємося, що у майбутньому пункти пропуску між Україною та ЄС зникнуть, а тому вже сьогодні актуальним є питання забезпечення нових точок сполучення між сусідніми державами, розвиток малого транскордонного руху. Наприклад, у Волинській області, на цей час для місцевих жителів перетнути кордон можна лише в одному пункті пропуску, що, звичайно, не достатньо. Отже, нові точки сполучення на кордоні є для нас пріоритетом», – зазначив Олександр Кава.

За результатами виїзного засідання учасники домовилися про подальшу співпрацю щодо модернізації митних пунктів пропуску, а також напрацювання спільних рішень для подальшого розвитку транскордонного співробітництва.